Unfall auf dem Schumacherring in Kempten: Drei Schwerverletzte

Kollision · Am Samstag Abend kurz vor Mitternacht kam es auf der Kreuzung Schumacherring und Kaufbeurer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer, der mit seinem BMW Richtung Hochschule fuhr, missachtete das Rotlicht der Ampel.

Bilderstrecke: 11 Bilder Unfall auf dem Schumacherring in Kempten



Drei Personen wurden schwer verletzt. Bild: Tobias Hiedl

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 23-Jährige die Kaufbeurer Straße in Richtung Berliner Platz. Sie fuhr bei Grün mit ihrem Kleinwagen in die Kreuzung ein. Der BMW-Fahrer prallte frontal in die Fahrerseite des Kleinwagens. Dieser wurde mehrere Meter weit in Richtung Agip-Tankstelle geschleudert, bis er auf dem Schumacherring zum Stehen kam. Der BMW schleuderte gegen einen Ampelmasten.

Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Insassen des Kleinwagens schwer verletzt. Die drei Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Die Kreuzung war während der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.