Unbekannter wirft in Kempten mit Böllern

Zeugenaufruf · Im Bereich der Wiese beim Hans-Schnitzer-Weg in Kempten wurden durch einen Unbekannten gegen 00:10 Uhr an Neujahr gezielt Böller in Richtung von zwei Geschädigten geworfen, welche dadurch leicht verletzt wurden.



Bild: Benjamin Liss Der Täter konnte sich anschließend gemeinsam mit einer Mädchengruppe entfernen. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Kempten unter 0831/9909-2141 entgegengenommen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.