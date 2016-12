Unbekannter wirft in Kempten eine Mülltonne auf die Straße und verursacht Schaden in Höhe von 1000 Euro

Verkehr · Am frühen Samstagmorgen warf ein bislang unbekannter Täter eine Mülltonne in der Königstraße in Kempten direkt vor einen fahrendes Auto, welches in Richtung ZUM unterwegs war.



Mülltonne Bild: Ulrich Weigel Da der Autofahrer der Mülltonne nicht mehr ausweichen konnte, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Sachschaden am Auto in Höhe von ca. 1000 Euro. Der unbekannte Täter flüchtete mit zwei weiteren Personen vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Kempten unter der 0831/9909-2140 zu melden.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.