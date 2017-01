Unbekannter stiehlt Maschinen aus Firmentransporter in Lindau

Kriminalität · Ein 39-jähriger Lindauer parkte in der Zeit vom 14.01.2017, 12:00 Uhr bis 14.01.2017, 22:30 Uhr seinen Firmentransporter in der Eichwaldstraße in Lindau.



Bild: Benjamin Liss Während der Abstellzeit des Transporters stach ein bisher unbekannter Täter das Schloss der Schiebetüre auf. Aus dem Transporter wurden dann 5 Maschinen (Akkubohrer, Akkuflex, Bohrmaschine) im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro entwendet. Der Schaden am Schloss der Schiebetüre dürfte ca. 200 Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Lindau, Tel. 08382/9100, zu melden.



