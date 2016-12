Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus der Wohnung eines Immenstädters (66)

Diebstahl · Am Dienstag, gegen 14.00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einem 66-Jährigen in der Steinebergstraße. Dieser ließ den Fremden in seine Wohnung. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Unbekannte wieder die Wohnung.



Später fiel dem Geschädigten auf, dass sein Geldbeutel, der auf dem Wohnzimmertisch gelegen hatte, fehlte. Eine Personenbeschreibung des unbekannten Mannes liegt nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.



