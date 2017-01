Unbekannter stiehlt Geld aus Handtasche in Oy-Mittelberg

Zeugenaufruf · Ein unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag in einem Discounter in Oy eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen einer 55-jährigen Frau entwendet. Die Geldbörse befand sich in der Handtasche im Einkaufswagen.



Taschendiebstahl Bild: Anne Wall Dem Täter gelang es in einem unbeaufsichtigten Moment die Geldbörse mit Papieren aus der Handtasche zu entwenden. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kempten oder Polizei Pfronten, Tel. 08363/9000.



