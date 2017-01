Unbekannter stiehlt Bargeld aus Mindelheimer Bäckerei: Polizei startet Zeugenaufruf

Dreistelliger Betrag · Am Samstagvormittag wurde in Mindelheim in der Landsberger Straße aus der Landbäckerei eine Tüte mit Bargeld von der Verkaufstheke entwendet.



Bild: Benjamin Liss Es handelte sich um einen dreistelligen Bargeldbetrag. Wer hat etwas beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen.



