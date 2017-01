Unbekannter bricht in Arztpraxis in Lindau ein

Hinweise gesucht · Am Sonntagmittag, 22. Januar, wurde festgestellt, dass ein unbekannter Täter in die Räume einer Arztpraxis in Lindau-Zech eingedrungen war. Der Unbekannte hatte ein Fenster aufgehebelt, war anschließend in das Gebäude eingestiegen und hatte die Praxisräume durchsucht.



Einbruch Bild: Matthias Becker Er entwendete einen kleinen Würfeltresor, der wahrscheinlich mit einem Auto abtransportiert wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Täter um eine Person mit Ortskenntnissen handelte Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Lindau hat noch am Sonntagnachmittag die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Die Tat wurde zwischen Freitagabend, 20. Januar, und Sonntagvormittag, 22. Januar, verübt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei in Lindau, Tel.-Nr. 08382 910-0, in Verbindung setzen.



