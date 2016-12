Unbekannter beißt bei Auseinandersetzung in Memmingen zweimal zu

Zeugenaufruf · In der Samstagnacht, den 18.12.2016, gegen 04:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen vor einer Bar in der Kuttelgasse in Memmingen. Während eine Gruppe von vier Personen im Alter von 19 Jahren auf ihr Taxi wartete, wurden diese von einer bislang unbekannten Person angesprochen.



Polizei Bild: Ralf Lienert In dem anschließenden Gespräch ging dieser unmittelbar auf einen der Gruppe los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Als zwei seiner Freunde in die Auseinandersetzung eingriffen, wurden beide in die Hand gebissen. Danach flüchtete der unbekannte Täter über die Einkaufspassage in Richtung Maximilianstraße. Drei Personen mussten leicht verletzt im Klinikum Memmingen behandelt werden. Alle Beteiligten waren deutlich alkoholisiert. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Memmingen, Tel.: 08331/100 - 0 erbeten.



