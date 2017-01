Unbekannte stehlen während Pause Alpinski in Oberstdorf

Zeugenaufruf · Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag Alpinski aus einem Skiständer an der Talstation der Söllereckbahn entwendet. Der Eigentümer stellte diese dort unbeaufsichtigt ab und ging zwischenzeitlich in ein Lokal.



Skifahren Bild: Matthias Becker In dieser Zeit entwendeten der Täter die Skier und die dazugehörenden Skistöcke im Wert von 700 Euro. Ebenfalls am Freitagnachmittag wurden während einer Pause ein Skiset an der Gipfelstation Fellhornbahn durch unbekannte Täter entwendet. Zeugen beider Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Oberstdorf unter 08322/96040 zu melden.



