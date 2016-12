Unbekannte stehlen Rentierfell in Nesselwang

Zeugenaufruf · In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Nesselwang in der Alpenstraße ein Rentierfell entwendet, welches auf einer Bank vor der Haustüre eines Anwesens ausgelegt war.



Bild: Benjamin Liss Das Fell ist relativ groß und nicht einfach zu transportieren. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Pfronten erbeten.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den Inhalt nicht verantwortlich.