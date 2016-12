Unbekannte greifen zwei Männer (22 und 36) mit Kleiderständer vor einer Bar in Kempten an

Zeugenaufruf · Am Sonntagmorgen kam es gegen 07:55 Uhr vor einer Bar in der Fürstenstraße in Kempten zu einer gefährlichen Körperverletzung, wobei zwei Personen im Alter von 22 und 36 Jahren erheblich verletzt wurden.



Bild: Wolfgang Widemann Die beiden Geschädigten gerieten mit zwei bisher unbekannten Tätern vor der Bar in Streit. Im Laufe des Streites wurde einer der Geschädigten mit einem Kleiderständer angegriffen und erlitt dadurch eine massive Platzwunde am Kopf. Der zweite Geschädigte bekam mehrere Tritte im Kopfbereich ab. Beide Geschädigten mussten zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Die unbekannten Täter flüchteten. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben werden gebeten, sich unter 0831/9909-2140 bei der Polizei Kempten zu melden.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den Inhalt nicht verantwortlich.