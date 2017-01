Unbekannte erbeuten bei Einbruch in Lindauer Bäckerei Tresor: Polizei sucht Zeugen

Fluchtfahrezug gesucht · Am Donnerstag, 05.01.2017, zwischen 01:30 Uhr und 01:55 Uhr, kam es in der Steigstraße in Lindau zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Unbekannte erbeuteten dabei einen kleineren Tresor.



Feature Polizei Bild: Yvonne Salvamoser Dieser wurde von einem der Täter auf schneebedecktem Untergrund, unter starker Geräuschentwicklung, über die Steigstraße und die Steighalde, in die Lugeckstraße geschoben. Dort wurde der Tresor in ein Fahrzeug mit langem Heck, typenähnlich einem VW-Passat eingeladen. Dieses Fahrzeug fuhr im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit zunächst in den Sackgassenbereich der Lugeckstraße. Nach dortigem Wenden verließ es diesen Bereich dann über die Straße Am Hang. Besetzt war das Fahrzeug vermutlich mit drei Personen von denen jedoch keine nähere Beschreibung vorliegt. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Lindau bittet nun Zeugen, welche Beobachtungen zum Fahrzeug bzw. den Tätern gemacht haben um Mithilfe. Mitteilungen werden erbeten unter der Rufnummer der Polizeiinspektion Lindau: 08382 / 9100.



