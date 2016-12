Unbekannte durchschneiden Telefonleitungen in Germaringen

Zeugenaufruf · In der Nacht von Mittwoch, 21.12.2016 auf Donnerstag, 22.12.2016 wurden in der Straße „Am Riederloh“ in Germaringen/Neugablonz absichtlich zwei Telefonleitungen durchschnitten.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) Aufgrund der Beschädigung war eine ansässige Firma stark beeinträchtigt und konnte nur unter massiven Einschränkungen dem täglichen Geschäft nachgehen. Täterhinweise gibt es bislang keine. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter erbittet die Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341-9330.



