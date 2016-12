Turbulenter Heiligabend endet für Kemptner (37) in der Haftzelle

Alkoholmissbrauch · Nicht in Weihnachtsstimmung war gestern ein 37-Jähriger Kemptner. Aus unbekannten Gründen randalierte der stark Betrunkene in der Wohnung seiner Freundin und ging mitfeiernde Personen an.



Polizei Bild: Bundespolizei Aufgrund dieses Verhaltens musste der aggressive Mann den Heiligabend in der Haftzelle der Polizeiinspektion Kempten verbringen.



