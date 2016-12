Tierquälerei in Kaufbeuren: Jugendliche packen Schwan am Hals und nehmen ihn mit

Gesucht · Am Abend des 26.12.2016 gegen 18.00 Uhr konnte im Jordan Park in Kaufbeuren beobachtet werden, wie drei männliche Jugendliche einen Schwan am Hals packten und diesen aus dem dortigen Weiher zogen.



Schwan (Archivbild) Bild: Thorsten Jordan Die Jugendlichen haben sich daraufhin mit dem Schwan in Richtung Berliner Platz begeben. Sachdienliche Hinweise zu weiteren Beobachtungen erbittet die Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/9330.



