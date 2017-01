Streit eskaliert in Leutkirch: Mann wirft Nudelholz nach Lkw-Fahrer (25)

Auto blockiert · Zu Handgreiflichkeiten kam es am Dienstagmittag zwischen drei Personen in der Poststraße in Leutkirch. Als eine 27-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz wegfahren wollte, blockierte sie ein Lkw.



Polizeiauto Bild: Alexander Kaya Der 25-jährige Lkw-Fahrer war dabei, Waren vor einem Einkaufsmarkt abzuladen. Nachdem die Frau den 25-Jährigen darum gebeten hatte, sein Fahrzeug wegzustellen, soll dieser unverschämt geworden sein und die 27-Jährige beleidigt haben. Daraufhin verständigte sie telefonisch ihren Ehemann, der nicht lange auf sich warten ließ und sich in den Streit einmischte. Um seine Argumente zu unterstreichen, warf er ein mitgebrachtes Nudelholz nach dem 25-Jährigen, traf diesen jedoch nicht. Als daraufhin der Lkw-Fahrer ankündigte, die Polizei zu rufen, schlug ihm der aufgebrachte Mann das Handy aus der Hand.



