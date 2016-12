Stein geschleudert: Streit an Bergbahn in Oberstdorf eskaliert

Außer Kontrolle · Aus bisher ungeklärten Umständen gerieten am zweiten Weihnachtsfeiertag an der Bergstation Seealpe mehrere Personen in Streit. Hierbei beleidigten sich die Beteiligten mit Kraftausdrücken.



Polizei Bild: Alexander Kaya (Alexander Kaya) Am späten Nachmittag trafen die Parteien zufällig am Parkplatz der Nebelhornbahn erneut aufeinander. Hierbei eskalierte die Situation derart, dass eine 43-jährige Frau einen großen Stein nahm und diesen in das Fahrzeug eines 37-Jährigen schleuderte. Dadurch wurde die auf dem Fahrersitz befindliche Frau am Unterarm leicht verletzt. Zu dem öffentlichkeitswirksamen Streit werden nun Zeugen gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Oberstdorf (08322-96040) zu melden.



