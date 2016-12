Spanner auf dem Dach eines Kemptener Fitnessstudios

Zeugenaufruf · Ein unbekannter Mann wurde von einer Anwohnerin dabei beobachtet, wie er auf das Zwischendach eines Fitnessstudios kletterte um vermutlich in die Duschräume zu schauen.



Bild: Benjamin Liss

Die Anwohnerin sprach den Mann an und trieb ihn so in die Flucht. Ob sich jemand in den Duschräumen aufhielt, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Kempten unter Tel.: 0831/9909-2140.