Sozialleistungsbetrüger im Fernbus bei Lindau

Schleierfahndung · Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses in Richtung Italien durch die Lindauer Schleierfahndung konnten zwei Männer aus Ostafrika des Sozialleistungsbetrugs überführt werden.



Dokumentenkontrolle Bundespolizei Bild: Bundespolizei

Beide hatten einen ordnungsgemäßen Aufenthalt mit entsprechenden gültigen Dokumenten in Italien. Um vermutlich zweimal Leistungen zu beziehen, stellten sie mit den gleichen Personalien nochmals einen Asylantrag in Deutschland. Nach der polizeilichen Sachbehandlung entschlossen sie sich, zunächst nach Italien weiterzureisen und auf Asyl in Deutschland zu verzichten. Die deutschen Behörden wurden entsprechend informiert.