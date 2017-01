Skiunfall in Oberstaufen: Skifahrer (70) nach Sturz bewusstlos

Unfall · Am 26.01.17 gegen 12 Uhr kam es im Skigebiet Hündle in Oberstaufen zum Zusammenstoß zweier Skifahrer. Während ein 70-jähriger Skifahrer auf Höhe der Dannheimer Hütte mit engen Schwüngen am rechten Pistenrand nach unten fuhr, fuhr gleichzeitig eine 19-jährige Skifahrerin mittig den Hang hinunter.



Bergwacht im Allgäu Bild: Ralf Lienert Als der 70-jährige Skifahrer plötzlich die gesamte Piste nach links fuhr, konnte die von oben mittig kommende Skifahrerin nicht mehr ausweichen, sodass sich die Skier der beiden Skifahrer berührten. Daraufhin lösten die Bindungssysteme der beiden Skifahrer aus und beide kamen zum Sturz. Während die Skifahrerin nur über leichte Kopfschmerzen klagte, war der Skifahrer für kurze Zeit bewusstlos. Von der Bergwacht wurde Erste Hilfe geleistet und der verletzte Skifahrer zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus nach Immenstadt gebracht. Hier wurde neben Schnittverletzungen im Gesicht, Prellungen und eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Der Skifahrer wurde zur weiteren Überwachung eine Nacht im Krankenhaus behalten. Die Polizei Oberstaufen sucht noch nach Zeugen, welche den Zusammenstoß beobachtet haben.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.