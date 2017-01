Sechs Fahrzeuge in Unfall verwickelt - 23.000 Euro Schaden

Unfallflucht · Am Sonntag, dem 22.01.2017, befuhren mehrere Verkehrsteilnehmer die B19 in Fahrtrichtung Oberstdorf. Zwischen den Anschlussstellen Stein und Rauhenzell fuhr ein bisher unbekannter Auto von dem dortigen Parkplatz auf die B19 ein. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender weißer BMW 5er wechselte aufgrund dessen vom rechten auf den linken Fahrstreifen.



Unfall Bild: Alexander Kaya (Alexander Kaya)

Ein in diesem Moment auf dem linken Fahrstreifen fahrender Audi musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden.

Der danach folgende Fahrer eines VW bremste ebenfalls ab, konnte ein Auffahren auf den Audi allerdings nicht vermeiden. Der VW und der Audi blieben unfallbeschädigt auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der weiße BMW, sowie das unbekannte unfallverursachende Fahrzeug fuhren weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise und Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.

Während der Unfallaufnahme übersah ein 37-jähriger Fahrer eines Opel die aufgrund der Unfallaufnahme haltenden Fahrzeuge, fuhr in die rechte hintere Ecke eines Mazda, rutschte über die Fahrbahn und blieb im Straßengraben rechts neben der Fahrbahn stehen. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuginsassen des Mazdas leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die B19 in Fahrtrichtung Oberstdorf für ca. 1 Stunde gesperrt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro.