Schwerer Verkehrsunfall mit sechs Verkehrstoten und 13 Verletzten auf der A7 bei Bad Grönenbach

Massenkarambolage · In starkem Nebel kam es auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Bad Grönenbach und Woringen zum Zusammenstoß von insgesamt elf Fahrzeugen.

Bilderstrecke: 17 Bilder Unfall auf der A7 bei Bad Grönenbach



Unfall auf der A7 bei Bad Grönenbach Bild: Ralf Lienert

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor 01 Uhr, ereignete sich bei dichtem Nebel ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A7. Beteiligt sind drei Sattelzüge und acht Autos.

Der genaue Unfallhergang steht noch nicht fest. Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Memmingen war am Unfallort. Ein beauftragter Unfallsachverständiger ist noch im Einsatz. Von den derzeit feststehenden sechs Todesopfern befanden sich fünf in einem Kleinwagen, der nahezu komplett zerstört wurde, der sechste in einem Auto, das unter einem Sattelzugauflieger eingeklemmt war.

Nach aktueller Übersicht der ILS Donau/Iller wurden darüber hinaus acht verletzte Personen in Krankenhäuser transportiert. Fünf Personen wurden ambulant vor Ort behandelt. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten ist die A7 weiterhin zwischen den Anschlussstellen Bad Grönenbach und Woringen komplett gesperrt.

Eine Ableitung an der AS Grönenbach ist eingerichtet. Die Bergung der Fahrzeuge hat begonnen. Die Dauer kann noch nicht konkret benannt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sachbearbeitende Dienststelle ist die APS Memmingen