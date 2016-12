Schwerer Unfall bei Dirlewang: Mann (20) kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen drei Bäume

Nasse Fahrbahn · Am Mittwochabend ereignete sich an der Gefällstrecke vor Altensteig ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kam ein 20-jähriger Autofahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf nebelnasser Fahrbahn ins Rutschen und schließlich nach links ab.



Bild: Benjamin Liss Auf dem linken Fahrbahnbankett prallte das Auto gegen drei Bäume und überschlug sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Zum Ausleuchten, zum Abbinden von ausgelaufenen Betriebsstoffen und zur Verkehrsregelung waren die Feuerwehren Mindelheim, Dirlewang und Altensteig im Einsatz.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den Inhalt nicht verantwortlich.