Schweizer (35) mit Drogen im Bahnhof Lindau kontrolliert

Durchreise · Lindauer Fahnder stellen mehrere Gramm der aufputschenden Droge Crystal-Meth im Bahnhof Lindau sicher. Ein bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretener 35-jähriger Mann mit Wohnsitz in der Schweiz geriet in den Abendstunden des Donnerstag ins Visier der Schleierfahnder.



Crystal Meth Bild: Arno Burgi (dpa-Zentralbild) Bei der Kontrolle des Mannes kam das illegale Rauschgift zu Tage. Aufgrund der Straftat musste der Mann seine Reise für die Dauer der anschließenden Sachbearbeitung unterbrechen. Nach Hinterlegung einer Sicherheit in Höhe von mehreren hundert Euro durfte der Herr seine Reise ohne die sichergestellten Drogen fortsetzen.



