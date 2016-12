Schneeglätte: Verkehrsunfälle bei Nesselwang

Kontrolle verloren · Mit der einsetzenden Schneeglätte am Sonntagabend ereigneten sich gleich drei Verkehrsunfälle unmittelbar nacheinander.



Unfallhäufung aufgrund Schneefälle Bild: Ralf Lienert

Zunächst geriet um 20.30 Uhr ein 54-jähriger Nissan-Lenker in einer Rechtskurve in der Bahnhofstraße in Nesselwang auf die Gegenseite und krachte gegen zwei geparkte Fahrzeuge, es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf mind. 15.000 Euro.

Kurz darauf das gleiche Geschehen zwischen Füssen und Hopferau-Lehern, eine 34-jährige Fahrerin eines Citroen-Kleinwagens kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW, dessen 18-jähriger Fahrer erlitt eine leichte Brustprellung, beide Fahrzeuge wurden vorne schwer beschädigt, die Schadenshöhe ist derzeit unklar.

Nur ca. 300 m weiter südlich krachte es unmittelbar danach noch einmal, ein Audifahrer konnte nach einer vorausfahrenden, abbremsenden Fahrzeugkolonne nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Ein Schneepflug fuhr beim Räumen kurz rückwärts, der Autofahrer wich nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab, fuhr dort allerdings gegen ein großes Hinweisschild. Es entstanden ca. 2.000 Euro Schaden, verletzt wurde keiner.