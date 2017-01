Schneefall und glatte Straßen führen zu mehreren Unfällen im Oberallgäu und Landkreis Lindau

Winterwetter · Die Polizei hat am Donnerstag aufgrund von anhaltendem Schneefall und Straßenglätte mit einigen Verkehrsunfällen zu tun gehabt.



Verkehr Bild: Paul Zinken (dpa)

Ein polnischer Lkw-Fahrer rutsche mit seinem Gespann zwischen Kempten und Betzigau in den Straßengraben und musste durch eine Spezialfirma geborgen werden. Die Ortsverbindungsstraße war aus diesem Grund längere Zeit gesperrt.

Zwischen Haldenwang und Börwang verlor ein 18-jähriger Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutsche gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Bei Buchenberg geriet ein italienischer Fahrzeugführer bei Schneeglätte in einer Kurve in den Gegenverkehr und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 16000 Euro.

Aufgrund eintretenden Schneefalls ereigneten sich im Bereich Oberstdorf mehrere Verkehrsunfälle bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Von Auffahrunfällen bis hin zu Unfällen im Begegnungsverkehr entstanden lediglich Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei weist nochmals darauf hin die Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen und darüber hinaus mehr Vorsicht im Straßenverkehr walten zu lassen.

Am späten Abend jedoch rutschte auf Schneeglätte ein Pkw von der Ortsverbindungsstraße zwischen Schönau und Bodolz in den Graben. Hier entstand nur relativ geringer Sachschaden.