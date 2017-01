Schlägerei vor Diskothek in Kaufbeuren: Mann (33) schwer verletzt

Körperverletzung · In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Diskothek in der Sudetenstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen.



Gewalt Bild: Ralf Lienert Dabei wurde einer der Beteiligten, ein 33-jähriger Kaufbeurer, derart massiv niedergeschlagen, dass er bewusstlos auf dem Boden liegen blieb und schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.



