Schlägerei in Oberstdorfer Diskothek

Zeugenaufruf · In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es in der Diskothek Hörbar in Oberstdorf zu einer heftigen Körperverletzung. Ein etwa 30-Jähriger erlitt hierbei erhebliche Verletzungen im Gesicht.



Gewalt Bild: Flora Anna Grass Wer dem Mann die Verletzungen zugefügt hat, ist bislang unklar. Die Polizei Oberstdorf bittet um Zeugenhinweise unter 08322/9604-0.



