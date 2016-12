Schlägerei in Buchloer Mehrfamilienhaus: fünf Verletzte

Gewalt · Insgesamt fünf Verletzte waren das Ergebnis eines Nachbarschaftsstreites in einem Mehrfamilienhaus im Buchloer Westen am frühen Sonntagmorgen. Bei einem zufälligen Aufeinandertreffen vor dem Haus gerieten Angehörige einer türkisch stämmigen und einer polnisch stämmigen Familie zunächst in einen verbalen Streit der sich dann zu einer handfesten Schlägerei ausweitete.



Gewalt Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) In deren Verlauf schlug ein 51-jähriger türkischer Mann einen 42-jährigen polnischen Nachbarn und dessen 22jährigen Bekannten mit einer Bierflasche von seiner Wohnung im Erdgeschoss aus auf den Kopf. Die beiden Polen gerieten daraufhin so in Rage dass sie die Wohnungstüre des 51-Jährigen eintraten und den 51-Jährigen, seine Frau und seine Mutter verprügelten. Alle fünf Beteiligten trugen Verletzungen davon die in den umliegenden Krankenhäusern behandelt werden mussten. Ursache des Streits waren nach ersten Erkenntnissen Geldschulden.



