Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro bei Unfall auf der A96 bei Leutkirch

Zusammenstoß · Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 18:45 Uhr auf der A96. Der 19-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr die A96 in Fahrtrichtung Memmingen.



Polizei Baden-Württemberg Bild: Alexander Kaya Er wechselte kurz nach der Anschlussstelle Leutkirch West von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne auf einen von hinten kommenden Dodge zu achten. Der Lenker des Dodge konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein nachfolgender BMW touchierte anschließend den Dodge. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.



