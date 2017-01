Polizeibekanntes Paar will Bleibe für die Nacht in Asylunterkunft in Hopferau

Kontrolle · Am Dienstagnachmittag wollte ein slowakisches Paar (26 und 28 Jahre alt) in Hopferau in der dortigen Asylunterkunft unterkommen. Eine polizeiliche Überprüfung des Paares ergab, dass sie auf diese Art und Weise schon des Öfteren aufgefallen sind.



Polizei Bild: Alexander Kaya Oftmals fehlte hinterher, vor allem in den Pfarrhäusern, Geld, nachdem die beiden weiterzogen. Diesmal hatten sie lediglich eine größere vergoldete Münze in einer Plastikhülle dabei, deren Herkunft sie nicht schlüssig belegen konnten. Die beiden wurden nach der gründlichen Kontrolle wieder entlassen.



