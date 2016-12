Polizei sucht flüchtigen Ladendieb (25) in Kempten

Zeugenaufruf · Seiner Festnahme knapp entkommen ist ein ca. 25-jähriger Ladendieb am 23.12., gegen 16:30 Uhr, in der Kemptener Innenstadt. Nachdem er in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße mehrere Oberteile probiert und auch eines gekauft hatte, stellte die Verkäuferin später fest, dass ein weiteres Oberteil entwendet worden war.



Featurebild Bild: Jan-Philipp Strobel (dpa) Als der junge Mann wenig später wieder vor ihrem Geschäft vorbeilief, wollte sie ihn mithilfe von Passanten festhalten, was jedoch nicht gelang. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schlank, sehr kurze braune Haare, osteuropäische Erscheinung. Die Polizeiinspektion bittet unter 0831/9909-0 um Hinweise.



