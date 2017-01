Notarztfahrzeug auf Einsatz in Kempten: Autofahrerin fährt auf wartendes Auto auf

Auffahrunfall · Am Freitagnachmittag fuhr ein Notarztfahrzeug aufgrund einer Einsatzfahrt mit Martinshorn und Blaulicht von der Pettenkoferstraße in den Adenauerring in Kempten ein. Um das Notarztfahrzeug durchfahren zu lassen, blieb ein Autofahrer trotz Grünphase stehen.



Bild: Bernhard Weizenegger Aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte jedoch die Fahrzeugführerin des dahinterfahrenden Wagens die Situation zu spät und fuhr auf das wartende Auto auf. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Das Notarztfahrzeug konnte ohne Verzögerung zu seinem Einsatz nach Obergünzburg fahren.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.