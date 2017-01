Nach versuchtem Raub in Isny: Tatverdächtiger (26) stellt sich der Polizei

Kriminalität · Rasch geklärt war ein versuchter Raubüberfall, den ein zunächst unbekannter Täter am Montagnachmittag in der Wassertorstraße begangen hat. Dieser hatte gegen 15:20 Uhr ein Geschäft betreten und die allein anwesende Verkäuferin unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.



Bild: Wolfgang Widemann

Als der Geschäftsinhaber, der sich nicht im Verkaufsraum aufhielt, auf den Vorfall aufmerksam wurde, und dem offensichtlich vor Angst zitternden Mann seinerseits die Herausgabe der Waffe vorschlug, legte dieser die, wie sich herausstellte, mitgeführte Schreckschusswaffe auf den Tresen und verließ das Geschäft.

Noch am gleichen Abend vertraute sich der 26-Jährige einem Mitbewohner an, der ihn dazu bewegen konnte, sich bei der Polizei zu stellen. Gegenüber den Beamten, die ihn kurz darauf in seinem Zimmer vorläufig festnahmen, räumte der Mann die ihm zur Last gelegte Tat ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Beschuldigte heute dem Haftrichter vorgeführt, der den Tatverdächtigen gegen strenge Auflagen auf freien Fuß setzte.