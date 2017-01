Nach schwerem Verkehrsunfall auf der A96 bei Bad Wörishofen: Autofahrer (53) erliegt seinen Verletzungen

Umleitung · Gegen 08:45 Uhr ereignete sich am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall auf der A96 bei Bad Wörishofen in Fahrtrichtung München, in dessen Folge eine Fußgängerin schwer verletzt und ein Autofahrer getötet wurde.



Polizei Bild: Alexander Kaya Vom Parkplatz Wertachtal-Süd, der zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe-West liegt, betrat aus bisher ungeklärten Gründen eine Frau die Autobahn. Dort wurde sie durch einen heranfahrenden Lkw erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Ein nachfolgendes Auto fuhr auf den Lkw auf. Dessen 53-jährige Fahrer musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Er erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Der 50-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben den Feuerwehren aus Buchloe und Türkheim, sowie zwei Rettungshubschraubern waren auch ein Kriseninterventionsteam und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Zur Bergung und Unfallaufnahme ist die Richtungsfahrbahn noch ab der Anschlussstelle Bad Wörishofen in Richtung München gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist aktuell nicht abzusehen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Wörishofen ausgeleitet, empfohlene Umleitung ist die beschilderte U35. Es kommt zu Behinderungen.



