Mit Haftbefehl gesuchter Betrüger in Lindau wegen weiterer Delikte angezeigt

Betrug · Ein mit Vollstreckungshaftbefehl gesuchter 30-jähriger Betrüger reiste am späten Sonntagabend, 15.12.2017, von Österreich kommend nach Lindau an, um in einem Schnellrestaurant am Autobahnzubringer Rast zu machen. Auf dem Parkplatz an einem Kreisverkehr wurden der Mann und sein Pkw von einer Fahndungskontrollgruppe des Zolls überprüft.



Bild: Benjain Liss Dabei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Mann vom Amtsgericht Sonthofen gesucht wurde. Er war wegen Betruges verurteilt worden, hatte aber die fällige Geldstrafe bislang nicht bezahlt und auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht angetreten. Der Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen. Sein Auto wurde daraufhin genauer in Augenschein genommen. Dabei wurden verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz, nämlich ein Einhandmesser und ein Schlagstock, rund 50 Gramm des Rauschgifts Amphetamin, etwa 20 Gramm Marihuana sowie einige Gegenstände entdeckt, die als Einbruchswerkzeug Verwendung finden können. Der 30-Jährige wurde der Kriminalpolizei Lindau überstellt, die ihn in die Justizvollzugsanstalt Kempten brachte und nunmehr versuchen wird, die Herkunft und den Verwendungszweck der sichergestellten Waffen, Betäubungsmittel und der anderweitigen Gegenstände zu klären.



