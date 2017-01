Mehrere Verkehrsunfälle im Westallgäu: eine Person leichtverletzt

Straßenglätte · Eine 52-jährige Autofahrerin kam am Ratzenberg in Opfenbach aufgrund Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort auf der Seite liegen. Während die Frau unverletzt war, entstand am Wagen ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.



Unfall Bild: Malte Christians (dpa) Im Rohrach bei Sigmarszell kam ein 72-Jähriger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und glatten Straßenverhältnissen mit seinem Auto ins Rutschen und kollidierte dabei mit dem Auto einer 19-Jährigen. Glücklicherweise wurde auch bei diesem Unfall keiner der Beteiligten verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es in Lindenberg im Bereich des Nadenbergs. Hier steuerte eine 25-jährige Autofahrerin aufgrund eines Fahrfehlers in das schneebedeckte Bankett, kam daraufhin von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bevor das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt und wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.



