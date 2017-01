Mehere Verkehrsunfälle bei Memmingen enden mit Blechschaden

Bilanz · Über das zurückliegende Wochenende ereigneten sich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse mehrere Unfälle, die in der Regel mit Blechschaden ausgingen.



Unfälle Bild: Stefan Puchner (dpa)

Am Sonntag, 15.01., geriet in den frühen Abendstunden ein 19-Jähriger in Steinheim aufgrund eines Fahrfehlers auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Auto ins Rutschen und prallte in ein geparktes Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Am Samstag, 14.01.2017, befuhr in den Morgenstunden ein 25-Jähriger die Kirchdorfer Straße in Fellheim. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam er ins Schlingern und touchierte ein entgegenkommendes Auto. Dessen 53-jähriger Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Am Freitag, 13.01.2017, befuhr ein 43-Jähriger in den frühen Morgenstunden die Allgäuer Straße in Richtung Woringen. Aufgrund der glatten Fahrbahn geriet er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Heck gegen einen Telefonmasten. Dieser wurde dabei beschädigt und aus dem Boden gehoben. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.