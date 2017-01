Maschinenhalle in Zaisertshofen (Lkr. Unterallgäu) brennt ab: rund 100.000 Euro Sachschaden

Feuerwehreinsatz · Am frühen Dienstagmorgen ist eine Maschinenhalle in Zaisertshofen bei Tussenhausen im Landkreis Unterallgäu in Brand geraten. Die Halle gehört zu einem landwirtschaftlichen Anwesen. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort waren, stand die Halle schon in Vollbrand.



Bild: Alexander Kaya Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. In der Halle waren Stroh, Heu und landwirtschaftliche Anhängerteile gelagert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Halle brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Weitere Informationen folgen.