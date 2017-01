Mann rettete sich aus brennendem Auto: A96 bei Bad Wörishofen für kurze Zeit gesperrt

Unfall · Am frühen Dienstagabend fuhr ein ungarischer Autofahrer auf der A96 in Richtung München, als er an seinem Fahrzeug technische Mängel feststellte. Als er deshalb an der Anschlussstelle Bad Wörishofen abfuhr, begann das Auto bereits zu brennen.



Bild: Alexander Kaya (Alexander Kaya) Er konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bevor es komplett ausbrannte. Das Fahrzeug hatte einen Wert von ca. 15.000 Euro. Zur Löschung sowie Fahrbahnreinigung war die Feuerwehr Mindelheim sowie die Autobahnmeisterei vor Ort. Die Anschlussstelle war für ca. eineinhalb Stunden gesperrt.



