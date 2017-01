Mann (85) bei Brand in Wohnung in Leutkirch verstorben

Feuer · Vermutlich aufgrund eingeatmeter Rauchgase ist ein 85-Jähriger in der Nacht auf Freitag bei einem Schwelbrand in einem Wohngebäude in Leutkirch in der Straße "Fuchsen" verstorben.



Feuerwehr Bild: Julian Leitenstorfer Am Morgen, gegen 08.15 Uhr, hatte der Sohn seinen Vater leblos am Boden liegend aufgefunden und die Rettungskräfte verständigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Leutkirch, die mit 30 Mann vor Ort war, stellten keinerlei Glutnester mehr fest. Nach bisherigen Erkenntnissen, hatten Kleidungsgegenstände auf einem eingeschalteten Elektroherd zu brennen begonnen und waren im Brandverlauf von alleine wieder ausgegangen. Möglicherweise hatte der Verstorbene versehentlich vergessen, eine Herdplatte auszuschalten. In der unmittelbaren Nähe befindliche Kleidungsgegenstände hatten schließlich Feuer gefangen. An dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.