Mann (80) verursacht Unfall bei Pleß: 10.000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit · Am Dienstagmittag, den 10.01.2017, befuhr ein 80-Jähriger die Staatsstraße 2031 in Pleß, nördlich von Memmingen, in Fahrtrichtung Altenstadt. Aufgrund einer Unachtsamkeit kam er mit der gesamten Fahrzeugbreite auf die linke Fahrspur und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.



Bild: Benjamin Liss In diesem Fahrzeug befand sich eine hochschwangere Mitfahrerin, welche über leichte Schmerzen - vermutlich verursacht durch den Sicherheitsgurt - klagte. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.



