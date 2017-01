Mann (30) erhält Anzeige wegen Einhandmesser in Kempten

Waffengesetz · Auf dem Schumacherring in Kempten unterzog die Schleierfahndung Pfronten am 12.01.2017 ein Auto einer Kontrolle. Der 30-jährige Fahrer des Fahrzeugs hatte in einer Türablage zwei Einhandmesser abgelegt. Somit waren die Messer zugriffsbereit.



Ohne berechtigten Grund ist dies nach dem Waffengesetz verboten. Gegen den Autofahrer erstatten die Beamten Anzeige nach dem Waffengesetz. Die Einhandmesser stellten sie sicher.



