Mann (24) wird von zwei Unbekannten (23 und 29) in Sonthofen verprügelt

Gewalt · Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden vor einem Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger Mann wollte gerade in ein Taxi steigen als er von zwei jungen Männern zurückgezogen und auf den Boden geworfen wurde.



Gewalt Bild: Ralf Lienert Beide schlugen dann u.a. mit den Füßen auf den Mann ein. Dieser musste ins Krankenhaus zur Behandlung eingeliefert werden. Die beiden 23- und 29-jährigen Schläger erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.



