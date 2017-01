Mann (20) bedroht Frau mit Schreckschusswaffe in Memmingen

Drohung · In der Neujahrsnacht wurde in der Nansenstraße in Memmingen eine Frau von einem 20-jährigen Anwohner mit einer Schreckschusswaffe bedroht, indem er die Waffe auf sie gerichtet hielt. Am darauffolgenden Tag wiederholte er die Drohung, indem er Textnachrichten an die Frau schrieb.



Schreckschusspistole Bild: dpa Die daraufhin verständigte Polizei erhielt von dem Mann beim Eintreffen zunächst eine Softair-Pistole. Anschließend konnte im Keller des Wohnblocks die versteckte Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige nach dem Waffengesetz rechnen, da er keinen kleinen Waffenschein vorweisen konnte.



