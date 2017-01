Männer geben sich in Memmingen als Rohrarbeiter aus und stehlen Geld: Polizei sucht Zeugen

Trickdiebstahl · Am 26.01.2017, gegen 18.00 Uhr waren im Bereich der Oberen Straße in Amendingen zwei männliche Personen unterwegs. Sie gaben vor, dass ein baustellenbedingter Rohrbruch in der Straße sei und sie müssen im Keller die Wasseranschlüsse überprüfen. Während der Überprüfung musste die Geschädigte im Keller einen Wasserhahn öffnen.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) Währenddessen durchsuchte einer der Täter die Wohnung im Erdgeschoss. Die Geschädigte wurde misstrauisch und gab den Arbeitern zu verstehen, dass sie die Nachbarn verständigen werde. Daraufhin verließen die unbekannten Männer das Anwesen. Später stellte sich heraus, dass Schmuck im Wert von ca. 2.000 Euro aus der Kommode im Schlafzimmer fehlte. Einer der Täter ist ca. 175 cm groß, kräftig, sprach deutsch mit ausländischen Akzent und trug eine Arbeitshose und eine dunkle Mütze. Zeugenhinweise auffälliger Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeiinspektion Memmingen, Tel. 08331/100-0.



