Lkw-Fahrer (45) verliert Ladung zwischen Immenstadt und Immenstadt Stein

Unfall · Am Montagmittag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 45-Jähiger mit seinem Lkw-Gespann, beladen mit Bierkisten, die alte B19 in Immenstadt-Süd in Richtung Stein. In der Rechtskurve kam die nicht ausreichend gesicherte Ladung im Auflieger ins Kippen.

Lkw verliert Ladung auf der alten B19 bei Immenstadt Bild: Benjamin Liss Der Rahmen des Aufliegers wurde dadurch komplett verbogen. Nachdem die Polizei am Unfallort eingetroffen war, wurde die alte B19 in beide Richtungen sofort voll gesperrt, da der Lkw umzukippen drohte. Kurze Zeit später wurde auch die Feuerwehr Immenstadt alarmiert. Sie stütze den Auflieger mit einer Stütze. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da der Lkw immer noch umzukippen drohte. So wurde ein Radlader hinzugezogen, der seitlich versuchte, die Kisten wieder in ihre ursprüngliche Position zu drücken. Die Ladung konnte von Mitarbeitern in einen anderen Lkw umgeladen werden. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.



