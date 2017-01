Lkw-Fahrer (41) baut Unfall bei Sigmarszell wegen zu hoher Geschwindigkeit: Schaden in Höhe von über 60.000 Euro

Winterliche Verhältnisse · Am Mittwochmorgen, gegen 08:55 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der B308 von Lindau kommend in Richtung Lindenberg. Am Beginn des Dornacher Waldes fuhr der 40-jährige Fahrer aus der Slowakei bei dichtem Schneefall vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit.



Bild: Benjamin Liss

Bei einem Bremsmanöver kam der Sattelauflieger nach links ins Rutschen und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein dort in diesem Moment entgegen kommender 47-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte in den Sattelauflieger und wurde nach rechts in die Böschung geschleudert.

Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 60.000 Euro, am Sattelauflieger ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Lkw-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung für ein Bußgeldverfahren hinterlegen.