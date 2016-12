Lindauer (20) fährt unter Kokaineinfluss

Drogenmissbrauch · Am Abend des zweiten Feiertages wurde ein Autofahrer in der Bregenzer Straße in Lindau angehalten und kontrolliert. Den Beamten fielen beim Fahrer drogentypische Anzeichen auf.



Symbolfoto Kokain Bild: Frank Leonhardt (dpa) Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Polizei. Dieser schlug positiv auf Kokain an. Aus diesem Grund wurde bei dem 20-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



